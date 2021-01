Economia autoriza contratação de 207 mil recenseadores pelo IBGE Profissionais temporários passarão por concurso seletivo antes de trabalharem no Censo adiado por causa da pandemia

Edital de concurso para o Censo 2021 sai em no máximo seis meses IBGE / Divulgação

O Ministério da Economia publicou nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União a autorização para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) contratar até 207.332 profissionais para o Censo Demográfico de 2021. O vínculo é temporário e para ficar com a vaga o candidato tem que ser aprovado em concurso público.

A pasta esclarece que caberá ao IBGE definir a remuneração dos profissionais, que sairá em edital em no máximo seis meses. Os contratos deverão ter até um ano de duração, com a possibilidade de serem prorrogados, caso seja necessário para a conclusão do trabalho de recenseamento.

Na divisão das funções, o Diário Oficial cita que serão 5.500 agentes censitários municipais, 18.420 agentes supervisores, 180 pessoas responsáveis por pesquisas por telefone, 2 supervisores de pesquisa e codificação, 183.100 recenseadores e 120 codificadores censitários.

O Censo ocorreria em 2020, mas foi adiado pelo IBGE em função da pandemia de covid-19