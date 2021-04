Edifício A Noite, antiga sede da Rádio Nacional, será leiloado dia 30

A- A+

Na imagem, edifício A Noite, no Rio de Janeiro Akemi Nitahara / Agência Brasil

Antiga sede da Rádio Nacional, o edifício A Noite, no Rio de Janeiro, será leiloado na próxima sexta-feira (30).

Avaliado em R$ 98 milhões, o edifício de 22 andares está sem uso pela administração pública e foi incluído no programa SPU+, que visa ativar a economia por meio da monetização de imóveis da União.

O prédio foi projetado pelo arquiteto Joseph Gire, o mesmo que desenhou o projeto do Hotel Copacabana Palace e do Hotel Glória, também no Rio, e inaugurado em 1929 - sendo o primeiro arranha-céu da América Latina.

O título de A Noite é uma referência ao jornal homônimo sediado no local. O edifício abrigou, ainda, a pioneira Rádio Nacional, da EBC, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e consulados.

O prédio passou a ser propriedade da União em 1940, devido a dívidas de sua proprietária, a Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande.

De acordo com o Ministério da Economia, a venda do edifício gerará uma economia de aproximadamente R$ 300 mil mensais aos cofres públicos. Os interessados devem enviar as propostas até às 14h59 do dia 30 no site de venda de imóveis da União.