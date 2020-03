Eduardo Bolsonaro cobra Janaína Paschoal sobre apoio a opositor Em vídeo publicado no Twitter neste domingo, filho número 3 do presidente questionou a escolha da deputada para a liderança do PSL na Alesp

Em vídeo, Eduardo também negou que esteja se contradizendo sobre o Orçamento Adriano Machado/Reuters

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou um vídeo no Twitter, neste domingo (1º), no qual responde indiretamente às críticas feitas pela deputada estadual Janaína Paschoal, do mesmo partido, em entrevista concecida à Coluna do Estadão.

Cada vez mais afastada do grupo bolsonarista que ainda permanece na legenda, a parlamentar afirmou que "Eduardo mina todo mundo que dá sustentação ao pai" com o objetivo de ser o candidato ao Planalto em 2022.

Na gravação, em tom irônico, Eduardo questiona a escolha de Janaína para a liderança do PSL na Assembleia Legislativa.

"Agora, amada Janaina, explica para a gente porque você votou a favor do líder do (grupo do) Bozzella para o PSL na Alesp, já que todo mundo sabe muito bem a fama do Bozzella e o que ele quer para o nosso Brasil?" Nesse trecho do vídeo, uma legenda informa que Bozzella faz oposição ao governo de Jair Bolsonaro em São Paulo.

Eduardo se refere à votação feita entre os deputados do partido na Alesp que levou a ala mais ligada a Bolsonaro perder a liderança da bancada.

O eleito, deputado Rodrigo Gamballe, é considerado mais próximo do deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP), que é dirigente estadual do partido e braço direito de Luciano Bivar, por isso é visto como traidor pelos bolsonaristas.

Na mesma gravação, Eduardo nega ainda que esteja se contradizendo na questão do Orçamento Impositivo, motivo do atual atrito entre Executivo e Legislativo. Em 2019, o filho do presidente votou a favor do projeto, mas agora defende os vetos do pai à proposta.

No vídeo, o deputado reconhece que votou a favor das emendas impositivas de bancada no ano passado, mas argumenta que a discussão atual, no âmbito da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), é diferente, e esclarece que é contrário à concentração de poder de decisão sobre o montante de emendas no relator do Orçamento, o deputado federal Domingos Neto (PSD-CE).

"Eu votei a favor da PEC 34, que era o chamado Orçamento impositivo das bancadas. O impacto disso é de 1% das receitas e, se o governo não tivesse dinheiro para cumprir esse orçamento das bancadas, não acontecia nada. Agora, a LDO, que é outra matéria, totalmente diferente, está dando R$ 30 bilhões para uma única pessoa, que é o relator do Orçamento. E se o presidente não executá-la em 90 dias, ele incorre em crime de responsabilidade."

Em outra publicação em sua página neste domingo, Eduardo disse que nunca pensou em entrar na política, mas que depois amadureceu e percebeu a importância de participar ativamente da vida política, porque a vida de todos passa por Brasília, segundo ele.

"Sempre tive aquele asco quase que natural do meio político devido ao ambiente tóxico que expõe o que os seres humanos têm de pior na disputa pelo poder."

MAIS UMA MENTIRA SOBRE MIM, ASSISTA PRA ENTENDER.



Eu NÃO estou me contradizendo na questão das emendas, como tem gente aí inventando, amados... pic.twitter.com/rPt1qMPtgN — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 1, 2020

