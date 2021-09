Eduardo Bolsonaro rebate João Doria nas redes sociais Filho do presidente comentou publicação do governador paulista após nota divulgada por Jair Bolsonaro em relação aos ataques

Na imagem, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Adriano Machado/Reuters - 06.09.2021

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), rebateu nas redes sociais o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), após nota em que o chefe do Executivo recuou e defendeu pacificação entre os Poderes.

"Ontem muitas pessoas me perguntavam o que falar para a base. Minhas sugestões: 1 – se não sabe o que falar, fique quieto; 2 – a reação de seus oponentes mais vaidosos pode sinalizar se sua conduta foi boa ou ruim; 3 – o sonho de quem te chama de gado era ter você de base (é inveja)”, disse Eduardo.

A publicação do parlamentar foi uma resposta ao tucano, que escreveu anteriormente que o “leão virou um rato” e avaliou como “grande dia”.

A postagem do governador paulista ocorreu após Bolsonaro afirmar que não teve a intenção de agredir “quaisquer dos Poderes”, em nota pública divulgada na última quinta-feira (9). No entanto, o chefe do Executivo voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro disse que suas palavras, “por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum”. Afirmou ainda que “sempre” esteve disposto a manter diálogo com os demais Poderes.

Diante do cenário, o ex-presidente Michel Temer (MDB) ressurgiu e atuou como conciliador na crise. Inclusive, chegou para uma reunião com o Bolsonaro com um rascunho da nota que mais tarde viria a público.