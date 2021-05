Eduardo Bolsonaro se reúne com dono do Ponto Chic em São Paulo De acordo com deputado federal, o tema foi 'malefícios do lockdown'. Família do empresário teve vítima por covid-19

Na imagem, Eduardo Bolsonaro com Rodrigo Alves Reprodução Twitter

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se encontrou nesta quinta-feira (29) com Rodrigo Alves, dono do tradicional restaurante Ponto Chic em São Paulo.

"Em pauta: malefícios do lockdown e como combater essa doentia política de destruição de empregos, dando liberdade a empregadores e colaboradores para que não sejam condenados a miséria", disse Bolsonaro.

O encontro contou, ainda, com a participação do deputado estadual Gil Diniz (sem partido), aliado dos Bolsonaro no Estado paulista.

Ponto Chic

O empresário abriu as portas do tradicional restaurante em 30 de dezembro de 2020. "Estamos abertos, pela dignidade, pela vida, pelos empregos", afirmou Alves numa publicação nas redes sociais. No mesmo dia, criticou a ida do prefeito Bruno Covas (PSDB) ao jogo da final da Libertadores, no Rio de Janeiro, enquanto a capital paulista registrava fechamento dos serviços não essenciais para conter o avanço da covid-19.

Alves perdeu familiares para o coronavírus. É o caso do pai dele, José Carlos Alves de Souza, que morreu aos 71 anos após contrair a covid-19. No Instagram do estabelecimento, há uma homenagem para o ex-empresário.