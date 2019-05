Eduardo Bolsonaro vai assumir o comando do PSL em São Paulo O deputado federal irá substituir o senador Major Olímpio, que renunciou no sábado negando pressões externas Eduardo Bolsonaro vai assumir o comando do PSL em São Paulo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) irá assumir o comando do PSL em São Paulo, substituindo o senador Major Olímpio. O anúncio oficial será feito ainda nesta quarta-feira (1º).

Olímpio renunciou ao comando da sigla no último sábado (27), mas seguia presidente do partido no Estado até que a renúncia fosse aceita pela executiva e um subsitituto escolhido. Em nota divulgada no sábado, Major Olímpio negou que seu afastamento tivesse relação com qualquer tipo de pressão.

Leia abaixo a íntegra da nota:

COMUNICADO À IMPRENSA

(Senador Major Olimpio)

Esclareço à população o pedido que entreguei de renúncia ao cargo de Presidente do PSL em São Paulo, que ainda não foi aceito pela executiva nacional e que ainda carece da seleção de um substituto para o cargo, motivo pelo qual ainda permaneço como Presidente do partido.

Primeiramente, cabe deixar claro que nenhuma executiva municipal foi desconstituída em virtude da minha renúncia, conforme tem sido divulgado falsamente, e menos ainda de que minha renúncia se deu por qualquer pressão externa, pressões que em nenhum momento sequer chegaram a fazer pensar na hipótese de renúncia.

Esse grupo que tem espalhado essas falsas notícias, inclusive de que fui forçado a renunciar, já foi processado pelo próprio PSL e por outros parlamentares e serão novamente processados, mas agora por mim.

O motivo de minha renuncia é outro. Quando assumi o partido em 02 de abril de 2018, o partido estava sem nenhuma estrutura, com as contas irregulares, não poderia sequer disputar as eleições em 2018, fizemos um bom trabalho, garantimos a possibilidade que 220 candidatos disputassem a eleição ano passado, com um resultado espetacular que me possibilitou mais de 9 milhões de votos e a eleição de 10 deputados federais e 15 deputados estaduais, além de 15.306.023 milhões de votos para o nosso Presidente Bolsonaro.

Pois bem, cumpri a missão que me foi dada, sempre aprendi que missão dada é missão cumprida e dessa vez não foi diferente!

Mas, já tinha na minha cabeça que só ficaria na presidência do partido até regularizar de vez a nossa situação, o que está feito! Dessa forma, apresentei minha renúncia à presidência do PSL no Estado de São Paulo. Agradeço a confiança do presidente Bivar e de toda a executiva nacional, bem como dos meus companheiros de executiva em SP!



Vou continuar honrando os mais de 9 milhões de votos que tive e desenvolver ainda melhor o mandato como Senador do Estado de São Paulo, apoiando o nosso presidente Bolsonaro!

Continuem contando comigo no PSL, não serei mais presidente, mas continuarei ao lado da executiva estadual e lutarei sempre pelo melhor do nosso partido!

BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS!