Eduardo Pazuello é nomeado como secretário da Presidência Nomeação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Ramos

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Na imagem, general Eduardo Pazuello Jefferson Rudy/Agência Senado - 20.05.2021

O general da ativa do Exército Brasileiro e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi nomeado, nesta terça-feira (1º), como secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

A nomeação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Ramos.

Com o novo cargo, Pazuello ficará na pasta comandada pelo almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos. O posto fica no Palácio do Planalto.

Pazuello foi demitido do comando do Ministério da Saúde em março deste ano, após falhas na gestão da pandemia de covid-19, principalmente pelo ritmo lento na vacinação, e pressionado pelo bloco do centrão. Antes dele, ocuparam o posto os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.