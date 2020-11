Eduardo Pazuello está curado da covid-19, diz Ministério da Saúde Resultado de exame detectou apenas anticorpos contra a doença causada pelo novo coronavírus no organismo do ministro Eduardo Pazuello está curado da covid-19, diz Ministério da Saúde

Pazuello deve retornar ao ministério na próxima semana Joédson Alves/EFE - 16.09.2020

O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira (4) que o vírus Sars-CoV-2, que causa a doença covid-19, não está mais ativo no organismo do ministro Eduardo Pazuello. O resultado de exame realizado na terça-feira (3), detectou apenas anticorpos contra a doença.

"Pazuello está bem e segue sendo monitorado pela equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para a covid-19, em sua residência, em Brasília", informou a Saúde.

O ministro recebeu alta do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, no fim da tarde de terça-feira (3). A previsão é de que Pazuello volte a despachar na próxima semana em sua sala, na sede do Ministério da Saúde.

Pazuello foi diagnosticado com a covid-19 no dia 21 de outubro. Na data seguinte, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita ao titular da Saúde, quando eles gravaram um vídeo no qual o general disse que tomou o "kit completo" contra coronavírus, incluindo a hidroxicloroquina.

Ao lado de Bolsonaro, o ministro chegou a dizer que estava "zero bala". O presidente afirmou que Pazuello era "mais um caso concreto" de que o uso da hidroxicloroquina "deu certo".

Apesar de sinalizar que estava recuperado, Pazuello foi internado na noite de sexta-feira (30), no Hospital DF Star com quadro de desidratação. Ele ficou no local até domingo (1º). Na mesma data, Pazuello passou a tratar-se no Hospital das Forças Armadas.