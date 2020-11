Eduardo Pazuello ficará internado ao menos por mais um dia

Pazuello foi internado após quadro de desidratação Joédson Alves/EFE - 16.09.2020

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, permanecerá internado no hospital DF Star, em Brasília, pelo menos até este domingo (1º) para nova avaliação, de acordo com um novo boletim médico divulgado na tarde deste sábado (31).

O ministro encontra-se bem e tem um quadro de saúde estável. "Não houve necessidade de medidas de suporte como suplementação de oxigênio", diz o documento.

Pazuello, que foi diagnosticado com covid-19 há dez dias, deu entrada no hospital na noite de sexta-feira, após um quadro de desidratação. Até então, ele estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, na capital federal, e sentiu febre e dor de cabeça.

No hospital, ele se submeteu a exames de acompanhamento do tratamento da covid-19 para hidratação e acompanhamento médico, segundo nota do Ministério da Saúde. O procedimento faz parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro.

Leia a íntegra da nota do hospital:

"O Hospital DF Star informa que o Ministro Eduardo Pazuello compareceu ao hospital ontem (30/10) para exames de acompanhamento e foi internado para ajustes clínicos. Não houve necessidade de medidas de suporte como suplementação de oxigênio.

Informamos ainda que o Ministro encontra-se bem, estável, internado em apartamento e permanecerá no hospital até amanhã, para nova avaliação."