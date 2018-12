'Efeito catastrófico' diz força-tarefa da Lava Jato sobre liminar de Mello

Thais Skodowski, do R7 com Agência Estado

Lava Jato comentou sobre liminar Ueslei Marcelino/Reuters - 19.12.2018

O coordenador da Força-Tarefa da Operação Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, afirmou em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (19) que a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello vai “contra o fim da impunidade”.

— Terá efeitos catastróficos na Justiça penal de todo os país.

Dallagnol ainda disse que é uma “decisão isolada de um ministro” e que acredita que “não vai resistir a análise do [plenário] do STF”, já que “quebra a instabilidade das decisões do próprio Supremo”.

Marco Aurélio diz que só o plenário do STF pode derrubar liminar

— Sua irresignação diante dessa decisão, entendendo que ela é absolutamente equivocada por contrariar posição do próprio Supremo Tribunal Federal, por violar o princípio da estabilidade das relações jurídicas, por violar o princípio da colegialidade, de que o órgão do Supremo Tribunal Federal é maior que suas partes e de que ministros não devem funcionar como ilhas isoladas.

O procurador Roberson Pozzobon, integrante da força-tarefa, afirmou que um "recente levantamento do sistema carcerário foi averiguado que 240 mil presos no Brasil, um universo carcerário muito grande, são presos provisórios".

— Essa decisão, geral, uma decisão que se aplica a todos aqueles que não tenham ainda sentença condenatória confirmada em Tribunais Superiores e que tenham recursos nesses tribunais superiores pode soltar réus violentos, réus por outros tipos de delito, não apenas o de corrupção.

De acordo com os procuradores, 35 condenados pela Lava Jato que foram presos após a segunda instância. No entanto, eles não conseguiram informar quantos tiveram a prisão preventiva decretada, o que impediria a soltura.