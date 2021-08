‘Eis-me aqui. Senhor!’:novo livro do Bispo Macedo será lançado dia 4/9 Com 168 páginas, obra aborda os aspectos mais importantes da vida de um servo de Deus ‘Eis-me aqui. Senhor!’: novo livro do Bispo Macedo será lançado dia 4/9

Livro será lançado no Templo de Salomão, em São Paulo Divulgação

Dia 4 de setembro, às 16h30, no Cenáculo do Templo de Salomão, em São Paulo (SP), será lançado o livro Eis-me aqui. Senhor!, de autoria do Bispo Edir Macedo. O evento contará com a presença do responsável pelo trabalho com os obreiros da Universal, Bispo Júlio Freitas, acompanhado de sua esposa, Viviane Freitas.

O lançamento acontecerá de forma simultânea em todas as sedes estaduais e principais catedrais da Universal, em todo o Brasil.

Com 168 páginas, Eis-me aqui. Senhor! aborda com clareza de detalhes os diversos aspectos da vida de um servo. Qual conduta precisa ter uma pessoa que se dispõe a servir a Deus? Quais são os critérios de Deus na escolha dos Seus servos? Estas e outras questões são respondidas na obra.

“A quem enviarei, e quem há de ir por Nós?”

“Eis-me aqui. Senhor!” foi a resposta do profeta Isaías à grande pergunta de Deus, mas ela traz um segredo, sabia?

O Altíssimo está em busca de servos e Ele tem critérios bem definidos quanto às Suas escolhas. Não se trata de tempo de igreja, vasto conhecimento bíblico ou capacidade intelectual. Deus está em busca de servos que sejam a própria oferta em sinceridade, pureza e totalidade.

E são exatamente esses pontos fundamentais para o servo que o Bispo Macedo aborda: comportamento, caráter, escolhas, lutas, fé e salvação, tornando a obra em um verdadeiro tesouro para quem valoriza o privilégio de ser chamado e escolhido para servir a Deus.

Os livros escritos pelo líder espiritual da Universal têm milhões de exemplares vendidos em todo o mundo.

Seu trabalho para difundir a Palavra de Deus através da obra missionária teve início na década de 1970 e deu origem à Universal, que se espalhou pelo mundo inteiro e hoje está presente em 136 países, dos cinco continentes.

A obra está disponível em pré-venda, e pode ser adquirida na loja online ArcaCenter.

Agenda:

Lançamento do livro Eis-me aqui. Senhor!

Data: 4 de setembro

Horário: das 16h30 às 17h45

Local: Cenáculo do Templo de Salomão e em todas a sedes estaduais da Universal