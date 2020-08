'Ela enganou todo o Brasil', diz Damares sobre Flordelis

Damares disse esperar que caso não afete "pauta da adoção" Marcello Casal JrAgência Brasil - 15.05.2020

Durante sua participação na live semanal do presidentel Jair Boslonaro, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, comentou a relação que tinha com a deputada Flordelis (PSD-RJ), denunciada como a mandante do assassinato do marido, Anderson do Carmo.

"Ela enganou todo o Brasil. Ela não enganou só o segmento evangélico. Ela enganou a nação inteira. Nós estamos muito tristes com isso e vamos aguardar agora o resultado da Justiça", lamentou Damares.

De acordo com a ministra, a proximidade dela com Flordelis sempre foi motivada pela "história linda de adoção" da deputada, que tem 55 filhos adotivos. "Conheci ela em 2013 e me apaixonei por aquela história, um monte de criança adotada, e quando ela foi eleita deputada me procurou já como ministra", lembrou.

Damares ainda pediu que a pauta da adoção não seja afetada pelo ocorrido. "Vamos continuar adotando no Brasil, vamos continuar colocando a adoção no nosso coração", declarou. Para a ministra, o relatório da investigação que coloca Flordelis como mandante da morte do marido é "robusto".