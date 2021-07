Elcio Franco passa a ser um dos focos na investigação da CPI Ex-secretário executivo do Ministério da Saúde foi citado por Roberto Dias como responsável pelas negociações de vacinas

O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Elcio Franco Adriano Machado/Reuters - 09.06.2021

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que o ex-número 2 do Ministério da Saúde Elcio Franco passará a ser um dos focos da investigação. A afirmação foi feita após a prisão do ex-diretor de logística do ministério Roberto Ferreira Dias, durante seu depoimento à comissão nesta quarta-feira (7).

"Talvez o dado mais importante que ele falou é que a responsabilidade final em relação à aquisição de vacina no ministério era de Elcio Franco. Ele entrega toda a responsabilidade a ele. Elcio Franco entra como um dos focos na investigação da CPI", explicou Rodrigues.

O senador também afirmou que o grupo majoritário da CPI continua unido e que respeita a decisão do presidente da comissão, Omar Aziz, de mandar prender o Dias. "Não tem racha algum. A decisão é atribuição do senhor presidente, nós respeitamos. Portanto não há nenhum ponto de divergênia", disse o senador.

Grupo de senadores tentou negociar com a defesa de Roberto Dias para trazer fatos concretos, mas segundo Rodrigues isso não foi possível. "A atribuição é do presidente da CPI, e ele fez uso dessa prerrogagiva para garanteir o respeito à comissão."

Rodrigues afirmou que uma acareação entre Roberto Dias e Elcio Franco é uma possíbilidade a ser levantada mais adiante.