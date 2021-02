Eleição confirma formação inédita da Mesa Diretora com 3 mulheres Marília Arraes (PT-PE), Rose Modesto (PSB-MS) e Rosângela Gomes (Republicanos-RJ) ocupam, agora, cargos no comando da Câmara

Trio inédito de mulheres na Mesa Diretora: Marília Arraes (à esq.), Rose Modesto e Rosângela Gomes Agência Câmara

Depois de desentendimentos seguidos de acordos, foi confirmada, no início desta tarde (03), a formação inédita de três mulheres na composição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. A informação foi antecipada pelo R7 Planalto nesta quarta-feira de manhã.

A deputada Marília Arraes (PT-PE), com 192 votos, ocupa, agora, o cargo de 2ª secretária; Rose Modesto (PSB-MS), com 398 votos, foi eleita a 3ª secretária; enquanto que Rosângela Gomes (Republicanos-RJ), que teve a preferência de 418 colegas, ficou com o cargo de 4ª secretária.

Rose conseguiu a vaga porque porque o PSB cedeu a o seu posto, que seria ocupado por Marcelo Nilo (BA), para os tucanos.

A primeira secretária do biênio 2019-2020, Soraya Santos (PL-RJ), já comemorava a possibilidade da ampliação do número de mulheres na mesa da Casa na tarde desta terça (2). Em 2019, ela se tornou a primeira mulher a ocupar a 1ª Secretaria, um trabalho de articulação da bancada feminina da Casa.

No Senado não há mulheres na mesa diretora para este biênio, exceto na suplência.

Confirma a formação da Mesa Diretora, que ao lado do presidente Arthur Lira (PP-AL), eleito na terça, representará a Câmara dos Deputados no biênio 2021-2022:

1º Vice: PL, deputado Marcelo Ramos (AM), com 396 votos

2º Vice: PSD, deputados André de Paula (PE), com 270 votos

1º Secretário: PSL, deputados Luciano Bivar (PE), com 298 votos

2º Secretário: PT, deputada Marília Arraes (PE) com 192 votos

3º Secretário: PSB, deputada Rose Modesto (MS), com 398 votos

4º Secretário: Republicanos, deputada Rosângela Gomes (RJ), com 418 votos

Ao todo, 451 deputados votaram e para se eleger cada candidato precisava receber 227 votos. A votação foi encerrada às 12h38.

Os suplentes eleitos foram Eduardo Bismarck (PDT-CE) , Alexandre Leite (DEM-SP), Gilberto Nascimento (PSC-SP) e Cássio Andrade (PSB-PA).

Abertura do ano legislativo

A cerimônia de abertura do ano legislativo ocorrerá nesta quarta-feira (3), no Congresso Nacional. O ato está marcado para as 16h no Plenário da Câmara dos Deputados e será presidido presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que também é o presidente do Congresso.

Cerimônia de abertura do ano legislativo também será hoje

O presidente Jair Bolsonaro, que apoiou a eleição do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), para o cargo de presidente da Câmara, e de Rodrigo Pacheco ao comando do Senado, marcará presença.