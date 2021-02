Eleição de cargos da Mesa Diretora da Câmara é adiada para quarta (3)

Brasil | Flávio Moraes, da Record TV, com Plínio Aguiar e Mariana Londres, do R7 em Brasília

A- A+

Na imagem, presidente Arthur Lira (PP-AL) Joédson Alves/EFE - 01.02.2021

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), remarcou para esta quarta-feira (3), às 10 horas, a eleição para os membros da Mesa Diretora do biênio 2021-2022.

A eleição estava prevista para esta terça-feira (2), mas pela demora em se fechar um acordo, foi remanejada para amanhã. Após a reunião de líderes, foi fechado um acordo ampliando a presença do bloco de apoio a Baleia Rossi (MDB-SP) na mesa diretora da Casa. A presença do grupo havia sido reduziada após decisão de Lira de desconsiderar a formação do bloco em função do registro em atraso do PT.

Durante toda esta terça-feira, após um mal-estar com a decisão de Lira, houve reuniões na Casa e o PDT recorreu ao STF. A reunião de líderes, que inicialmente estava marcada para as 14h, foi adiada para 15h e depois para 17h, quando finalmente ocorreu.

Após a reunião, o clima na Casa já era outro. Integrantes do bloco de Baleia e da oposição ficaram satisfeitos com o acordo oferecido por Lira, de deixar duas vagas na mesa para o bloco de Baleia, uma com o PT, que tem a maior bancada da Casa, e uma com outro partido do bloco, o PSB. Alguns partidos já indicaram os seus candidatos aos cargos:

1º Vice: PL, deputado Marcelo Ramos (AM)

2º Vice: PSD, deputado André de Paula (PE)

1º Secretário: PSL, deputado Luciano Bivar (PE)

2º Secretário: PT, deputada Marília Arraes (PE)

3º Secretário: PSB, deputado Marcelo Nilo (BA)

4º Secretário: Republicanos, deputada Rosângela Gomes (RJ)

As quatro suplências ficarão divididas entre o bloco de Lira e Baleia, com dois cargos para cada bloco.

De acordo com ofício assinado por Lira, o prazo limite para registro de candidaturas é até às 20h desta terça (2), e a eleição ficou marcara para quarta 3, às 10h.

Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira (1º), com 302 votos, em primeiro turno. Seu primeiro ato foi a anulação do bloco de seu principal adversário na disputa, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

O bloco que apoiava Rossi teve registro de candidatura seis minutos depois do prazo limite, que foi às 12h desta segunda-feira. Com isso, Lira desfez o cálculo de proporcionalidade que determina distribuição de cargos.