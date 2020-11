Eleição EUA: Sergio Moro cita Abraham Lincoln e pede 'união'

Na imagem, ex-ministro da Justiça Sergio Moro Marcello Casal Jr/Agência Brasil – 13.04.2020

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro citou o ex-presidente Abraham Lincoln e afirmou, via redes sociais, que o tempo “é de união e de concórdia”, em relação a vitória do democrata Joe Biden sobre Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos.

“Aqueles, no Brasil, que tripudiam contra o presidente Trump cometem os mesmos erros de parte dos apoiadores radicais deles. O tempo é de união e de concórdia”, disse Moro.

With malice toward none, with charity for all. Aqueles, no Brasil, que tripudiam contra o Presidente Trump cometem os mesmos erros de parte dos apoiadores radicais dele. O tempo é de união e de concórdia. — Sergio Moro (@SF_Moro) November 7, 2020

O ex-ministro usou, ainda, uma frase dita pelo ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln (1861-1865): “with malice toward none, with charity for all” (tradução livre: com malícia para com ninguém, com caridade para todos).

Biden venceu Trump de acordo com as projeções da imprensa norte-americana divulgadas no último sábado (7). O democrata conseguiu os 270 delegados necessários e o republicano, por sua vez, não reconheceu o resultado e acusou, sem provas, a eleição de fraude.