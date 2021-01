Eleição na Câmara: cabines de votação estão instaladas nos salões

A- A+

Câmara já tem cabines de votações espalhadas pelos salões para eleição Mariana Londres/R7

A Câmara dos Deputados já montou as cabines de votação para a escolha da nova mesa diretora da Casa, incluindo o presidente, na próxima segunda-feira (1°). A votação está marcada para começar às 19h.

Em função da pandemia do novo coronavírus os deputados não votarão no plenário, mas em cabines espelhadas pelos salões Verde e Nobre. A ideia é instalar 18 cabines no Verde e outras três no Nobre, estas últimas para os deputados com comorbidades não precisarem necessariamente circular no Salão Verde. Há cabines para cadeirantes.

Até a noite desta quinta-feira (28), as urnas eletrônicas ainda não tinham sido instaladas dentro das cabines e o salão Verde contava com 16 cabines, sendo uma delas para cadeirante.

Cabines no Salão Verde Mariana Londres/R7

A votação será 100% presencial. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendia a votação híbrida, com possibilidade de votação remota apenas para os parlamentares do grupo de risco, mas foi voto vencido em decisão na Mesa Diretora. Esta será a primeira votação 100% presencial na Câmara dos Deputados desde março de 2020.

São candidatos até o momento, os deputados Alexandre Frota (PSDB-SP), André Janones (Avante-MG), Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-SP), Capitão Augusto (PSL-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG), General Peternelli (PSL-SP), Luiza Erundina (PSol-SP) e Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Segue, abaixo, o cronograma estabelecido para a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da 56ª Legislatura (2021/2023):

- Prazo limite para eventual formação de blocos parlamentares - 1º de fevereiro de 2021, até as 12 horas;

- Data e hora da Reunião de líderes para a escolha dos cargos da Mesa - 1º de fevereiro de 2021, às 14 horas;

- Prazo limite para o registro das candidaturas e sorteio da ordem dos candidatos na urna eletrônica - 1º de fevereiro de 2021, até as 17 horas;

- Data e hora da eleição da Mesa Diretora – 1º de fevereiro de 2021, às 19 horas.

A sessão só é aberta ao atingir quórum necessário, 257. Em primeiro lugar, elege o presidente da Casa – caso não consiga a maioria absoluta, o pleito vai para segundo turno, entre os dois mais votados. Na sequência, vota-se os demais cargos.