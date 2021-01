Eleição na Câmara: Lira e Rossi articulam votos na reta final

A- A+

Na imagem, deputado Baleia Rossi (MDB-SP) Reprodução Câmara dos Deputados

Os dois principais candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP), entraram na reta final de suas campanhas e tentam assegurar os votos, evitando possíveis traições de parlamentares na eleição, que irá ocorrer em 1º de fevereiro de forma presencial.

Baleia Rossi, nome do bloco do atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), visitou nesta terça-feira (26) o governador do Pernambuco, Paulo Câmara (PSB). O postulante tentar conter traições dentro do partido – entre as dissidências, estão Júlio Delgado (MG).

“Viemos conversar mais uma vez com o governador Paulo Câmara e bancada federal. Viemos para estreitar nossas relações, dialogar, pedir voto, afinal, estamos a menos de uma semana da eleição”, disse Rossi.

Questionado sobre as dissidências de parlamentares, o candidato argumentou que está “conversando com todos os deputados e com muita humildade”. “Mostrando a todos que uma Câmara submissa ao (Palácio do) Planalto diminui o Parlamento, diminui a oportunidade de debate e faz com que o parlamentar não possa exercer o seu mandato na plenitude”, disse, criticando informalmente o seu adversário.

Lira exibe carta com propostas da área da educação Divulgação Arthur Lira

Lira, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por sua vez, participou durante a manhã da entrega da carta de entidades da educação e das frentes parlamentares.

“Minha proposta é que o diálogo sempre prevaleça. Sempre procurei dar previsibilidade às ações. Temos que saber reconhecer as diferenças, mas temos que trabalhar pelas convergências. Darei espaço para que todas as matérias sejam discutidas. Quero reafirmar que o canal de diálogo e conversa estará sempre aberto”, afirmou Lira.

As entidades fazem parte do Fórum Nacional Popular de Educação, associações de reitores e diversas frentes, como a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em Respeito ao Profissional da Educação; Frente parlamentar em Defesa dos Institutos Federais, Frente Parlamentar em Defesa do Plano Nacional da Educação, Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais, Frente Parlamentar de Incentivo Leitura, entre outras.

O candidato do Planalto aposta também nas traições de deputados. Inclusive, se reuniu com o presidente do DEM, ACM Neto, na tentativa de angariar votos no partido que já informou apoiar Rossi.

Maia minimizou na última segunda-feira (25) o contato entre Lira e o presidente do DEM. “O DEM estará no bloco (de Rossi), e é isso que o ex-deputado e ex-prefeito ACM Neto vai informar ao deputado Arthur Lira”, retrucou.