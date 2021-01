Eleição na Câmara: Rosangela Gomes é candidata a vaga na Mesa Deputada federal pelo RJ será a representante do partido no cargo em que a sigla irá concorrer no próximo 1º de fevereiro

Deputada Rosngela Gomes (Republicanos-RJ) Reprodução Câmara dos Deputados

A deputada federal Rosangela Gomes (Republicanos-RJ) é a representante do partido no cargo em que a sigla vai concorrer da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, cuja eleição irá ocorrer na próxima segunda-feira (1º).

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (29) pelo líder da bancada na Casa, deputado federal Jhonatan de Jesus (RR). "Rosangela Gomes é símbolo de luta e resistência. Mulher, negra, foi moradora de rua e nunca desistiu. Uma republicana de fibra que muito nos orgulha. Ela será nossa representante no cargo que o Republicanos vai concorrer na Mesa Diretora da Câmara", afirmou.

Não há, ainda, um cargo específico que Rosangela esteja concorrendo. Mais cedo, a bancada do Republicanos se reuniu com o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), candidato à presidência da Câmara e que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A informação de que Ronsagela será a representante do partido na eleição de cargos da Mesa Diretora também foi compartilhada por Lira nas redes sociais.

A Mesa Diretora dirige os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara dos Deputados. Seus integrantes são deputados eleitos a cada dois anos pelos 513 deputados. São sete integrantes titulares (um presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários) e quatro suplentes de secretário.

Os cargos da Mesa Diretora são distribuídos entre os partidos com base na representação partidária e por acordo entre as bancadas. Para concorrer aos cargos, além dos candidatos escolhidos pelos partidos ou blocos parlamentares, pode haver lançamento de candidatura avulsa, desde que seja da mesma bancada ou bloco.

*Com informações da Agência Câmara