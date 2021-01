Eleição na Câmara: Solidariedade decide apoiar Baleia Rossi Presidente do partido, Paulinho da Força (SP), fala em 'defesa da democracia' e 'autonomia nas decisões do Congresso Nacional'

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, deputado Paulinho da Força (SP) Gustavo Lima / Câmara dos Deputados

A bancada do Solidariedade decidiu, nesta segunda-feira (18), apoiar a candidatura do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) para a presidência da Câmara dos Deputados, cuja eleição irá ocorrer de forma presencial em 1º de fevereiro.

“É fundamental buscar convergências favoráveis à formação não só de um vasto e indispensável campo em defesa da democracia, mas a garantia sempre necessária e completa da autonomia nas decisões do Congresso Nacional”, afirma nota da sigla, assinada pelo presidente, deputado federal Paulinho da Força (SP).

“Não bastasse isso, o enfrentamento da maior crise sanitária e de um dos mais graves índices de desemprego na história do país devem ser enfrentados com soluções bem negociadas pelos poderes Executivo e Legislativo, sem subordinação de qualquer espécie”, acrescenta.

Inicialmente, contudo, o partido apoiava Arthur Lira (PP-AL), mas, após pressão da base sindical do presidente da sigla, mudou de posição e, depois de se reunir nesta segunda, decidiu apoiar Rossi.

A eleição à presidência da Câmara conta com nove postulantes. Os principais são Lira, apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e Rossi, nome do bloco do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-SP).

Rossi tem o apoio de 12 partidos - PSDB, DEM, PDT, Solidariedade, Cidadania, PV, PC do B, Rede, PT, PSL, MDB e PSB. Lira, por sua vez, 7 siglas - PL, PP, Pros, PSC, Republicanos, Avante e Patriota.