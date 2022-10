Eleição para o Senado é a que registra maior quantidade de votos nulos e em branco

A- A+

Neste ano, 21.496.709 eleitores votaram branco ou anularam o voto para o Senado

Nas eleições deste ano, 21.496.709 brasileiros que foram às urnas deixaram de votar em um candidato a senador. Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a quantidade de votos nulos e em branco para o Senado foi a maior em relação aos demais cargos eletivos que estavam em disputa.

O dado registrado em 2022 corrobora uma tendência histórica. Tradicionalmente, as votações para senador sempre registram mais votos em branco ou nulos, sobretudo nos anos em que é necessário votar em dois candidatos. Em 2018, a última vez em que isso aconteceu, o TSE contabilizou 63.012.277 votos em branco ou nulos para senador.

Na avaliação de especialistas, um dos motivos para que isso aconteça é a pouca proximidade entre o eleitorado e os candidatos ao Senado. O cientista político Leandro Gabiati explica que políticos que disputam outros cargos, sobretudo para deputado, governador ou presidente, são mais presentes durante a campanha e conseguem maior identificação com a população, que vê nessas pessoas chances mais concretas de que políticas públicas importantes sejam realizadas.





























Não à toa, a votação para senador neste ano foi a única que teve mais de 20 milhões de votos em branco ou nulos.

De acordo com o TSE, 5.452.653 eleitores votaram em branco ou nulo para presidente; 14.709.525, para governador; 12.986.522, para deputado federal; e 13.372.445, para deputado estadual ou distrital.

“O senador acaba sendo sempre a última escolha que o eleitor faz. Ele decide para presidente, para governador, deputado federal e estadual ou distrital, mas deixa de definir um senador por não haver tanto apelo político ao cargo. Geralmente, a maioria dos candidatos vai para a rua, se mobiliza e se articula, mas o senador tem outro tipo de perfil político. Não tem tanta movimentação e, com isso, acaba tendo menos relevância dentro da escolha do eleitor”, analisa o cientista político.

Candidatos famosos e eleição diluída

Na opinião de Gabiati, devido ao fato de o cargo de senador ser disputado principalmente por pessoas com longa trajetória na política e que já ocuparam outras posições de importância, é natural que elas abram mão do corpo a corpo e apostem apenas no próprio nome para fazer campanha.

“Sempre temos candidatos que foram ministros de Estado, governadores e até presidente da República. Então, isso talvez afaste esse tipo de candidato do eleitorado”, diz. Para o especialista, contudo, mesmo os candidatos com fama deveriam reforçar os laços com os eleitores. “Certamente, aqueles políticos que optem por uma campanha mais presente, com mais atos na rua ao lado de potenciais eleitores, podem ajudar a diminuir a votação de brancos e nulos para o Senado.”













































































O cientista político Valdir Pucci acrescenta que o formato das eleições gerais faz com que os candidatos ao Senado acabem esquecidos pelo eleitor. “Isso é fruto do sistema eleitoral que temos no Brasil, que coloca em uma mesma eleição diversos cargos em disputa, desde presidente da República até deputado estadual. Isso faz com que a observação do eleitor se dilua ao longo da eleição e os candidatos ao Senado fiquem à margem do processo”, opina.

Pucci reforça, também, que o trabalho do senador não é muito claro para o eleitorado. “Muitos brasileiros veem o senador como um deputado de luxo, que tem oito anos de mandato, e não como um político com funções específicas do Senado Federal. E ainda há o agravante de que o senador representa o seu estado ou unidade da Federação, e não o povo diretamente”, frisa.

“A importância do senador, portanto, deveria ser mais bem demonstrada à sociedade durante a campanha. Havendo essa mudança e uma melhor percepção da sociedade sobre o Senado, teríamos uma participação maior na votação, mais parecida com a de outros cargos eletivos”, completa.