Eleições: Datena desiste de concorrer ao Senado por São Paulo

O apresentador José Luiz Datena TV Band/Reprodução - 30.6.2022

O apresentador José Luiz Datena (PSC-SP) anunciou, nesta quinta-feira (30), sua desistência de concorrer a cargo público nas eleições deste ano. O plano de sua legenda era de que o comunicador disputasse uma vaga ao Senado por São Paulo na chapa com Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo paulista.

"Eu sempre estarei com meu público. Desejo felicidades nessa campanha aos meus quase correligionários. Ignoro, claro, certos grupos radicais que me hostilizaram e hostilizam, que pesaram muito nessa decisão, e sigo com a minha bandeira e os meus princípios, sempre em defesa da democracia", afirmou Datena em seu programa de TV.

"Lamento a decisão do Datena, mas respeito o caminho escolhido. Continuo contando com o seu apoio como grande comunicador que é. Agora, abrimos conversa com bons nomes para compor uma chapa que fortaleça o nosso projeto para São Paulo", disse Tarcísio, ao saber do anúncio.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) havia declarado apoio ao apresentador. "Eu estou com Datena, fechei com ele. Está em outro partido e tem [recebido críticas]", disse durante conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada, em Brasília.

Por causa das regras eleitorais, o apresentador, que se filiou ao Partido Social Cristão (PSC) em abril, deveria ter deixado o programa televisivo a partir desta quinta-feira (29).

A filiação ocorreu após o PSDB e o União Brasil anunciarem a pretensão de lançar Rodrigo Garcia (PSDB-SP) para disputar o comando do estado e o apresentador a uma cadeira no Senado. A ideia era que Garcia saísse ao governo pelo partido tucano e Datena ao Senado pelo UB. No entanto, após as incertezas que surgiram em torno do nome de João Doria, que recuou e desistiu de sua pré-candidatura à Presidência da República, Datena migrou para o PSC.

O apresentador, porém, tem uma série de desistências em relação às eleições. Com o abandono de pleitear uma vaga ao Senado neste ano, há espaço para outras candidaturas que buscam o selo de bolsonarista no estado. É o caso da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e da deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB-SP).

No lado da direita, ainda corre por fora a médica Nise Yamaguchi, que havia se filiado ao PTB em fevereiro, mas migrou para o PROS em abril. A profissional ficou conhecida por ser ferrenha defensora de um tratamento precoce para Covid-19 comprovadamente ineficaz contra a doença. Ela chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde após a demissão de Luiz Henrique Mandetta da pasta.

As pesquisas eleitorais apontavam Datena e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (UB) empatados tecnicamente na disputa pela vaga do Senado por São Paulo. Segundo levantamento do Instituto Gerp, o apresentador tinha com 17%, e Moro, 14% das intenções de voto. No entanto, o ex-juiz não concorrerá pelo estado paulista, uma vez que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) barrou a transferência de domicílio eleitoral.