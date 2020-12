Eleições em Macapá: Josiel tem 44% e Dr. Furlan 43%, diz pesquisa Candidatos estão empatados dentro da margem de erro do levantamento do RealTime Big Data. Segundo turno da eleição será neste domingo

Josiel (DEM) e Dr. Furlan (Cidadania) disputam ao 2º turno em Macapá Reprodução/Redes sociais

Os dois candidatos à Prefeitura de Macapá (AP) estão empatados dentro da margem de erro em intenções de voto, de acordo com pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, divulgada neste sábado (19). A votação do segundo turno será neste domingo (20).

Josiel (DEM) tem 44% das intenções de voto, e Dr. Furlan (Cidadania) tem 43% da preferência cada na pesquisa estimulada, que aponta também 9% de eleitores que votarão branco ou nulo e 4% que não souberam ou não responderam. A margem de erros é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o que coloca os dois candidatos tecnicamente empatados dentro da margem de erro

Considerando apenas os votos válidos, a pesquisa mostra a disputa acirrada: 51% para Josiel e 49% para Dr. Furlan.

O instituto perguntou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum e 40% deles disseram rejeitar o nome de Josiel, enquanto 39% não pretendem votar em Dr. Furlan. Outros 18% disseram que não votariam em nenhum e 8% poderiam votar em ambos. Por fim, 3% não souberam ou não responderam sobre rejeição.

O Real Time Big Data ouviu 850 eleitores em 18 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95% (chances de os números representarem a realidade).

O levantamento está registrado no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Amapá com o número AP 07700/2020.

Votação em Macapá

A definição do novo prefeito de Macapá ocorre neste domingo (20). O processo eleitoral na capital amapaense foi adiado devido ao apagão energético que, a partir de 3 de novembro, afetou o estado, após um incêndio ter destruído três transformadores e uma subestação de energia na capital do estado.

Há 292.718 pessoas aptas a votar na capital do Amapá. Para evitar aglomerações e a contaminação pelo covid-19 de pessoas do grupo de risco, o TSE sugere que, das 7h às 10h, seja dada prioridade a eleitores maiores de 60 anos, conforme estabelecido no Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020.

O primeiro turno em Macapá ocorreu sem nenhum incidente e contou com o comparecimento de 217.161 eleitores (74,19% do total apto a votar). O número de abstenções (75.557) correspondeu a 25,81% do eleitorado. Os votos em branco (5.740) equivaleram a 2,64% e os nulos (9.512) representaram 4,38%.