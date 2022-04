Eleições: Onyx Lorenzoni lidera pesquisa para governador do RS Segundo levantamento do Real Time Big Data desta segunda-feira (14), o deputado federal vence em praticamente todos os cenários Eleições: Onyx Lorenzoni lidera pesquisa para governador do RS

Onyx Lorenzoni, que lidera pesquisa eleitoral para o governo do Rio Grande do Sul Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 29.3.2021

O deputado federal e ex-ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni (PL) lidera quase todos os cenários da disputa eleitoral para governador do Rio Grande do Sul, revela pesquisa Real Time Big Data desta segunda-feira (18).

No primeiro cenário da pesquisa estimulada, em que são apresentados os nomes dos candidatos aos eleitores sem a indicação de apoio na esfera federal, Onyx aparece com 20% dos votos. Depois, estão empatados o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior (PDT), e o ex-deputado Beto Albuquerque (PSB), com 7%.

O atual governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), aparece na sequência, com 6% das intenções de voto. Depois, figuram o deputado estadual Edegar Pretto (PT) e o senador Luiz Carlos Heinze (PP), com 5%. Bolzan, Albuquerque, Vieira Júnior, Pretto e Heinze estão empatados tecnicamente. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos

Em seguida, vêm o empresário Roberto Argenta (PSC) e o deputado estadual Gabriel Souza (MDB), ambos com 2%. Eles também estão empatados tecnicamente com Pretto e Heinze. Brancos e nulos somam 33%. Cerca de 13% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Veja os números:

Onyx Lorenzoni (PL): 20%

Romildo Bolzan Júnior (PDT): 7%

Beto Albuquerque (PSB): 7%

Ranolfo Vieira Júnior (PSDB): 6%

Edegar Pretto (PT): 5%

Luiz Carlos Heinze (PP): 5%

Roberto Argenta (PSC): 2%

Gabriel Souza (MDB): 2%

Brancos e nulos: 33%

Não souberam ou não responderam: 13%

No segundo cenário, simulando a participação de Eduardo Leite, que tem a intenção de disputar a Presidência da República, Onyx também lidera, com 19%. Nesse levantamento, fica de fora o governador Ranolfo Vieira Júnior. Veja:

Onyx Lorenzoni (PL): 19%

Eduardo Leite (PSDB): 13%

Romildo Bolzan Júnior (PDT): 6%

Beto Albuquerque (PSB): 5%

Edegar Pretto (PT): 5%

Luiz Carlos Heinze (PP): 5%

Roberto Argenta (PSC): 2%

Gabriel Souza (MDB): 1%

Brancos e nulos: 30%

Não souberam ou não responderam: 14%

Cenários com apoio de pré-candidatos à Presidência

O cenário induzido, em que é apresentada ao eleitor a lista de candidatos com possíveis cabos eleitorais na esfera federal, mostra que o candidato que tiver o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem, atualmente, mais chances de vencer. Os principais nomes da disputa, de acordo com esse tipo de levantamento, são o de Onyx Lorenzoni e o do senador Luiz Carlos Heinze. Confira o resultado do primeiro cenário:

Onyx Lorenzoni (com apoio de Jair Bolsonaro): 25%

Edegar Pretto (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 16%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 11%

Gabriel Souza (com apoio de Eduardo Leite): 11%

Brancos e nulos: 12%

Não souberam ou não responderam: 25%

Em um segundo cenário induzido, em que Luiz Carlos Heinze figura como candidato do presidente Bolsonaro no lugar de Onyx, o senador lidera. Confira:

Luiz Carlos Heinze (com apoio de Jair Bolsonaro): 23%

Beto Albuquerque (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 15%

Gabriel Souza (com apoio de Eduardo Leite): 11%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 10%

Brancos e nulos: 14%

Não souberam ou não responderam: 27%

Terceiro cenário induzido:

Luiz Carlos Heinze (com apoio de Jair Bolsonaro): 21%

Beto Albuquerque (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 16%

Ranolfo Vieira Júnior (com apoio de Eduardo Leite): 11%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 10%

Brancos e nulos: 12%

Não souberam ou não responderam: 30%

Quarto cenário induzido:

Luiz Carlos Heinze (com apoio de Jair Bolsonaro): 22%

Edegar Pretto (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 16%

Gabriel Souza (com apoio de Eduardo Leite): 12%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 10%

Brancos e nulos: 13%

Não souberam ou não responderam: 27%

Quinto cenário induzido:

Onyx Lorenzoni (com apoio de Jair Bolsonaro): 22%

Beto Albuquerque (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 16%

Gabriel Souza (com apoio de Eduardo Leite): 12%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 10%

Brancos e nulos: 13%

Não souberam ou não responderam: 27%

Sexto cenário induzido:

Onyx Lorenzoni (com apoio de Jair Bolsonaro): 21%

Beto Albuquerque (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 14%

Ranolfo Vieira Júnior (com apoio de Eduardo Leite): 13%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 10%

Brancos e nulos: 14%

Não souberam ou não responderam: 28%

Sétimo cenário induzido:

Onyx Lorenzoni (com apoio de Jair Bolsonaro): 22%

Edegar Pretto (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 15%

Ranolfo Vieira Júnior (com apoio de Eduardo Leite): 12%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 10%

Brancos e nulos: 15%

Não souberam ou não responderam: 26%

Oitavo cenário induzido:

Luiz Carlos Heinze (com apoio de Jair Bolsonaro): 21%

Edegar Pretto (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 15%

Ranolfo Vieira Júnior (com apoio de Eduardo Leite): 13%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 10%

Brancos e nulos: 14%

Não souberam ou não responderam: 27%

Rejeição

O levantamento também avaliou o nível de rejeição dos possíveis candidatos a governador do estado. Confira:

Onyx Lorenzoni (PL): 38%

Luiz Carlos Heinze (PP): 36%

Romildo Bolzan Júnior (PDT): 30%

Beto Albuquerque (PSB): 30%

Edegar Pretto (PT): 29%

Ranolfo Vieira Júnior (PSDB): 28%

Gabriel Souza (MDB): 25%

Roberto Argenta (PSC): 20%



Senado

Segundo a pesquisa estimulada para o Senado, Manuela d'Ávila (PCdoB) vence nos dois cenários. No primeiro, sem a presença do ex-governador Eduardo Leite, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), aparece em segundo lugar. Veja:

Manuela d'Ávila (PCdoB): 20%

Hamilton Mourão (Republicanos): 16%

Ana Amélia Lemos (PSD): 12%

José Ivo Sartori (MDB): 10%

Nelson Marchezan Júnior (PSDB): 4%

Romildo Bolzan Júnior (PDT): 4%

Lasier Martins (Podemos): 4%

Brancos e nulos: 10%

Não sabem ou não responderam: 20%

No segundo cenário, com a presença do ex-governador Eduardo Leite, o ex-chefe do Executivo estadual aparece na vice-liderança:

Manuela d'Ávila (PCdoB): 18%

Eduardo Leite (PSDB): 16%

Hamilton Mourão (Republicanos): 12%

Ana Amélia Lemos (PSD): 11%

José Ivo Sartori (MDB): 9%

Romildo Bolzan Júnior (PDT): 3%

Lasier Martins (Podemos): 3%

Brancos e nulos: 8%

Não sabem ou não responderam: 20%

Na pesquisa induzida para o Senado, em que são apresentadas as opções de voto vinculadas aos apoios de pré-candidatos à Presidência da República, Manuela d'Ávila também lidera nos três cenários.

Primeiro cenário:

Manuela d'Ávila (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 22%

Hamilton Mourão (com apoio de Jair Bolsonaro): 18%

José Ivo Sartori (com apoio de Simone Tebet): 11%

Nelson Marchezan Júnior (com apoio de Eduardo Leite): 8%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 7%

Lasier Martins (independente): 4%

Brancos e nulos: 10%

Não sabem ou não responderam: 20%

Segundo cenário:

Manuela d'Ávila (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 21%

Hamilton Mourão (com apoio de Jair Bolsonaro): 17%

Ana Amélia Lemos (com apoio de Eduardo Leite): 15%

José Ivo Sartori (com apoio de Simone Tebet): 10%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 6%

Lasier Martins (independente): 4%

Brancos e nulos: 10%

Não sabem ou não responderam: 17%

Terceiro cenário:

Manuela d'Ávila (com apoio de Luiz Inácio Lula da Silva): 21%

Hamilton Mourão (com apoio de Jair Bolsonaro): 18%

Eduardo Leite (com apoio de Simone Tebet): 18%

Romildo Bolzan Júnior (com apoio de Ciro Gomes): 9%

Lasier Martins (independente): 4%

Brancos e nulos: 11%

Não sabem ou não responderam: 19%

A pesquisa

A pesquisa Real Time Big Data foi encomendada pelo Grupo Record e entrevistou 1.200 eleitores gaúchos entre 15 e 16 de abril por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança estatística é de 95%.