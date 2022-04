Eleições: PT, PCdoB e PV registram federação Brasil da Esperança

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

Presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), comandará federação Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 15.04.2021

De olho nas eleições de 2022, as direções nacionais do PT, PCdoB e PV registraram nesta segunda-feira (18) o estatuto e o programa da federação Brasil da Esperança. Os documentos foram aprovados em reunião neste domingo (17) e deixou do lado de fora o PSB.

"Nasce a Federação Brasil da Esperança, que se constituiu como expressão da necessidade e do anseio de união das forças populares, democráticas, progressistas para, junto com uma ampla aliança, restaurar a democracia, promover a reconstrução e a transformação do Brasil e garantir vida digna ao povo brasileiro", consta no comunicado.

Segundo as legendas que fazem parte do grupo, a federação nasce para libertar o Brasil do "desastroso governo da extrema direita", em referência à gestão de Jair Bolsonaro.

O informe aponta que a união das siglas será em torno da liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de agregar e mobilizar forças políticas, sociais, econômicas e culturais para que “a democracia” saia vitoriosa nas eleições de outubro.

Paralelamente, os partidos buscarão eleger números mais expressivos para o Congresso Nacional, assembleias legislativas e governos dos estados.

O grupo não terá a participação do PSB, sigla que filiou recentemente o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, aprovado, com ampla maioria, pelo PT para compor a chapa com o ex-presidente Lula. Dirigentes partidários argumentam que as legendas estarão juntas na eleição nacional e em vários estados.

Assembleia e Comissão Executiva

De acordo com comunicado, a Assembleia Geral da Federação Brasil da Esperança, órgão máximo de deliberação, será composta por 60 membros, sendo nove vagas distribuídas igualmente (três por partido) e 51 na proporção dos votos obtidos por cada partido nas eleições para a Câmara dos Deputados de 2018.

As decisões serão tomadas por maioria de três quartos de seus membros. Na composição da assembleia, cada partido terá de indicar no mínimo 30% de mulheres. Também é obrigatório que pelo menos 20% do quadro sejam reservados pelo critério étnico-racial.

A Comissão Executiva Nacional da Federação terá 18 membros. Os presidentes de cada um dos partidos são integrantes natos do grupo e as outras 15 vagas seguirão a proporção dos votos obtidos em 2018.

A primeira presidente da federação será Gleisi Hoffman (PT), com a primeira vice-presidente sendo Luciana Santos (PCdoB) e o segundo vice, José Luís Penna (PV). O mandato é de um ano, com rodízio entre os dirigentes partidários, podendo haver recondução por decisão unânime.