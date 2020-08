Eleitores com deficiência já podem solicitar mudança de seção eleitoral Transferência do título para uma seção eleitoral com acessibilidade é temporária e só vale para as eleições deste ano Eleitores com deficiência já podem solicitar mudança de seção eleitoral

Transferência pode ser pedida até 1º de outubro Pixnio

Os eleitores que apresentam algum tipo de deficiência podem, a partir desta terça-feira (25), solicitar a transferência do título para uma seção eleitoral com acessibilidade dentro do mesmo município. O prazo segue até 1º de outubro.

O pedido de transferência temporária é válido para aqueles cidadãos que ainda não solicitaram a alteração do título para uma seção com acessibilidade. Após o pleito, o cadastro do eleitor com deficiência retornará para a seção de origem.

Para pedir a transferência momentânea para uma seção com acessibilidade, basta enviar ao cartório eleitoral um documento de identidade com foto para requerer a habilitação, enquanto o atendimento permanecer de forma remota devido à pandemia do novo coronavírus.

O eleitor que pedir a transferência só saberá o novo local de votação após o dia 16 de outubro, quando será realizado um processamento com todos que solicitaram a mudança por motivo de deficiência.

No mesmo período de requerimento é possível alterar ou cancelar a transferência temporária. Para obter a transferência definitiva do local de votação, o eleitor deverá procurar o cartório eleitoral que atende seu endereço na reabertura do cadastro, após as eleições.

Ao ser confirmada a transferência das as Eleições 2020, o cidadão poderá consultar o novo local de votação pelo aplicativo e-Título ou no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Com a confirmação do pedido, não será possível votar na seção eleitoral de origem.

De acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), as seções acessíveis estão localizadas em áreas de fácil acesso e livres de obstáculos. Na maioria dos casos, as urnas estão localizadas no térreo.

A transferência temporária também vale para presos provisórios e adolescentes em unidades de internação e membros das forças de segurança que estiverem em serviço por ocasião das eleições.