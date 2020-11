Eleitores com mais de 70 anos não precisam votar neste domingo

Pessoas acima de 70 anos não são obrigadas a votar Pixabay

Já autorizados a não comparecerem nas votações em tempos normais, os idosos com mais de 70 anos têm nas Eleições de 2020 mais um motivo neste ano para ficar em casa, com a pandemia do novo coronavírus, que atinge mais gravemente idosos e pessoas com comorbidades.

Para os que decidirem votar mesmo assim, as seções eleitorais atenderão preferencialmente os idosos das 7h às 10h deste domingo (29). Será obrigatório o uso de máscara para que o eleitor possa entrar e permanecer na seção eleitoral. Mesários e colaboradores também estarão de máscaras e face shield (protetor facial). Haverá ainda álcool em gel nos locais de votação.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ainda recomenda não levar crianças e acompanhantes aos locais de votação e levar a própria caneta. Será proibido comer ou realizar qualquer atividade nos locais de votação que exija a retirada de máscara.

O eleitor deve comparecer à sua seção levando um documento oficial com foto e o título eleitoral, se o possuir, porque lá constam os números da zona e da seção eleitoral. Caso não tenha o título, o cidadão que portar qualquer documento pessoal com foto, sabendo o local correto de votação, poderá exercer seu direito ao voto.

As informações sobre o título eleitoral podem ser obtidas no Portal do TSE, no campo “Serviço ao eleitor”. Quem fez a identificação biométrica terá a alternativa do e-Título, aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral que substitui o título em papel. Mas não poderá ser baixado neste domingo.

Como no segundo turno o voto irá apenas para um dos dois candidatos, a memorização dos números pode ser mais fácil, mas não impede que o eleitor possa levar sua “colinha”.