Eleitores de 7 cidades de SP têm até hoje para cadastrar biometria

Eleitores têm só até hoje para cadastrar as digitais Roberto Jayme/Ascom/TSE

Os eleitores das cidades paulistas de Cajobi, Dracena, Embaúba, Ouro Verde, Redenção da Serra, Rinópolis e Salmourão têm somente até esta quarta-feira (19) para realizar o cadastro da biometria obrigatória.

Quem não comparecer para a coleta da biometria corre o risco de ter o título de eleitor cancelado e ficar impedido de votar nas próximas eleições.

Para que nenhum eleitor perdesse o prazo, os cartórios eleitorais das cidades realizaram plantões nos últimos finais de semana.

O cancelamento do título também impossibilita o eleitor de se inscrever em concursos públicos, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficiais e obter empréstimos em bancos estatais.

Para regularizar a situação, os eleitores devem agendar o atendimento no site do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) ou pessoalmente no cartório. Feito isso, basta comparecer ao cartório com um documento oficial com foto, comprovante de residência com no máximo três meses de emissão e título eleitoral, caso possua.

O cadastramento biométrico envolve a atualização dos dados pessoais, fotografia, assinatura e coleta das impressões digitais.

Veja os endereços e telefones dos cartórios: