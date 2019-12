Eleitores de SP que não cadastraram biometria terão títulos cancelados

Alexandre Garcia, do R7

Os eleitores de 319 municípios do Estado de São Paulo que não regularizaram o cadastramento biométrico obrigatório até a última quinta-feira (20) terão seus títulos cancelados. O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) ainda não sabe informar o número de documentos a serem anulados.

Em Itapecerica da Serra, por exemplo, um terço (33,1%) dos cidadãos ainda não se apresentou para cadastrar as digitais. O número é elevado também nos municípios de Taboão da Serra (27,8%) e Cubatão (25,8%).,

Apesar do cancelamento, os eleitores ainda terão tempo de regularizar a situação até maio de 2020 para conseguirem votar em seus representantes nas eleições municipais do ano que vem.

Quem tiver o título cancelado e ficar impossibilitado de comparece no pleito do ano que vem será submetido ao pagamento de uma multa entre R$ 3,51 a R$ 35,10 para cada turno de ausência.

O cancelamento do título também impossibilita o eleitor de se inscrever em concursos públicos, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficiais e obter empréstimos em bancos estatais.

Para cadastrar a biometria, o eleitor deve comparecer em um cartório eleitoral com documento oficial de identificação, comprovante de residência recente e o título de eleitor, caso já tenha. Também é possível agendar um horário específico de atendimento no site do TRE.

Em todo o Estado de São Paulo, quase 70% dos mais de 33 milhões de eleitores já cadastraram as digitais e concluíram o procedimento, de acordo com a Justiça Eleitoral.