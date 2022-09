"Eles têm um legado de corrupção e desmandos", diz Bolsonaro à Record TV Em seu discurso no Rio de Janeiro, o presidente criticou os governos de esquerda da América Latina e disse que deve visitar a fronteira com a Venezuela durante a campanha

A- A+

Após a participação no ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, que reuniu uma multidão em apoio ao seu governo, o presidente Jair Bolsonaro falou rapidamente com o repórter Thiago Nolasco, da Record TV. Ele avaliou o sucesso da manifestação no Rio de Janeiro e o impacto em sua candidatura à reeleição.

Presidente, quando o senhor vê uma manifestação desse tamanho pela candidatura do senhor à reeleição, qual é o sentimento que fica?

Por si só. O que aconteceu em Brasília e aqui já é uma resposta para você. A reeleição é difícil, tem desgaste. Mas o povo entende o que nós fizemos pelas vidas, o que fizemos pela economia e o que o outro lado apresenta. É só fazer comparações entre o que eles e nós fizemos. Eles têm um legado de corrupção, de desmandos e desgaste. Um legado de desgaste aos valores familiares. Então não há comparação a se fazer.

Bolsonaro em Copacabana: multidão de apoiadores Thiago Nolasco/Record TV - 07.09.2022

No seu discurso em Copacabana, o presidente Bolsonaro destacou o que os outros países da América Latina têm sofrido com governos de esquerda. Ele inclusive avalia ir durante a campanha para Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Ele quer fazer sistemáticas comparações entre as realizações de seu governo e os anos do Partido dos Trabalhadores.

Aconselhado pela equipe de campanha, o presidente evitou críticas mais contundentes ao Supremo neste 7 de Setembro.