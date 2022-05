Elon Musk e Bolsonaro conversarão sobre conectividade e Amazônia Bilionário chega ao Brasil nesta sexta-feira (20) para reunião com presidente, ministros do governo e empresários Bolsonaro e Elon Musk vão conversar sobre conectividade e Amazônia

A- A+

Presidente e bilionário se encontram nesta sexta-feira (20) Clauber Cleber Caetano / PR / 12.05.2022

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou que a conversa entre o bilionário Elon Musk e o presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira (20), deve ser focada em conectividade e proteção da Amazônia. Empresários e ministros também devem participar da reunião. Musk aceitou conversar com Bolsonaro a convite do ministro das Comunicações.

NOTA

A convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o empresário @elonmusk chega ao Brasil nessa sexta-feira para tratar com o governo brasileiro sobre Conectividade e Proteção da Amazônia. — Fábio Faria  (@fabiofaria) May 20, 2022

Faria deve anunciar ainda nesta sexta ações do Governo Federal voltadas para o uso de tecnologia avançada para a preservação da floresta amazônica, com monitoramento de desmatamentos e incêndios ilegais. Segundo o ministério, meta é conectar 100% das escolas até o final do ano e fazer com que a tecnologia ajude na preservação da floresta e no desenvolvimento da região.

"Faria abordará, ainda, as ações da Anatel em relação aos marcos regulatórios da região Norte e os avanços dos projetos de conectividade para escolas e unidades de saúde em áreas rurais, comunidades indígenas e locais remotos", informou, em nota, a pasta.

Em novembro do ano passado, o ministro teve um encontro com o bilionário nos Estados Unidos. Na ocasião, eles conversaram sobre uma possível parceria entre a empresa SpaceX e o governo brasileiro para conectar escolas em áreas rurais e fortalecer a proteção da Amazônia.

Leia também: Saiba quem é Elon Musk, bilionário que comprou o Twitter

"Eles [a SpaceX] têm hoje 4.500 satélites em baixa órbita, e estamos querendo fechar essa parceria para fazer o programa Wi-Fi Brasil, que vai conectar todas as escolas rurais e comunidades indígenas", destacou o ministro, na época.

Elon Musk é mundialmente conhecido por fundar e liderar as empresas SpaceX e Tesla, de carros elétricos. A companhia espacial trabalha com a categoria de equipamentos que ficam em órbita a até 2.000 quilômetros de altitude, em uma nova modalidade, para oferecer internet a áreas remotas. Em abril, o empresário anunciou um acordo de compra do Twitter por cerca de US$ 44 bilhões.