Thiago Nolasco, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Em 2020, 38 mil venezuelanos são reconhecidos refugiados no Brasil A condição foi dada, só na última sexta-feira (28), para 7.992 cidadãos, sendo 7.795 adultos e 197 menores após reunião do Conare

Na imagem, fronteira entre Brasil e Venezuela Joédson Alves / EFE - 23.2.2019

O Ministério da Justiça e Segurança Pública reconheceu, nos últimos oito meses, o status de refugiado no Brasil para 38 mil venezuelanos.

A condição de refugiado foi dada, só na última sexta-feira (28), para 7.992 venezuelanos, sendo 7.795 adultos e 197 menores. A reunião do Conare (Comitê Nacional para os Refugiados) ocorreu de forma online e a votação em bloco de uma só vez.

Leia mais: No Brasil, 84% dos refugiados querem ficar definitivamente

Isso significa que, a partir de agora, esses oito mil venezuelanos vão poder retirar a CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório), bem como ter acesso aos direitos brasileiros, como educação e saúde.

Atualmente, há 193.737 pedidos de refúgio no Brasil ainda em andamento no comitê, segundo os dados consolidados no final de maio. Desses, mais de 104 mil solicitações (53,7%) são de venezuelanos.

Veja também: Refugiados sofrem com efeitos econômicos da quarentena em SP

O comitê reconheceu, em junho de 2019, o cenário de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, o que caracteriza como suficiente para a concessão de refúgio. Em outubro do mesmo ano, a pasta publicou uma normativa que permitiu a adoção de procedimentos diferenciados na instrução e avaliação de pedidos. No final do mês passado, a decisão foi validada por mais 12 meses.

O coordenador-geral do Conare, Bernardo Laferté, afirma que o Brasil está de portas abertas para os refugiados. “Isso ressoa nas ações do Conare, favoráveis a simplificação e aceleração desses processos de acolhida”, diz.

Mais: A difícil vida das crianças e jovens venezuelanos no norte do Brasil, em meio a crise de refugiados

“Cabe a nós do comitê, em um ato humanitário, entender a situação e estender a nossa mão para essa população que tanto precisa da nossa ajuda”, completa.