Em áudio, Maia orienta acordos por telefone para evitar aglomeração

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Em meio a pandemia do coronavírus, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), orientou parlamentares a fazerem acordos por telefone para evitar aglomerações.

“A gente constrói um acordo antes, fora, conversando por WhatsApp, por telefone e, em alguns casos, duas pessoas juntas, três conversando”, disse. “A gente não vai fazer sessão com 300 deputados no plenário. A gente só vai ao plenário se tiver acordo para votar matérias relacionadas ao coronavírus”, acrescentou.

Maia avalia que, neste momento, interromper o funcionamento da Câmara dos Deputados pode deixar a “sociedade mais assustada ainda”. Na semana passada, o parlamentar anunciou a restrição de pessoas na Casa devido ao coronavírus.

“Claro que não é pra ficar todo mundo no plenário. Cada um pode ficar no apartamento, no hotel, no gabinete. Reduzir o número de assessores por gabinete, deixar no máximo um”, sugere.