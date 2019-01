Em balanço de Davos, Bolsonaro fala em volta da confiança no Brasil Em entrevista exclusiva à Record TV, o presidente diz ter recebido convites para participar de reuniões com investidores Fórum Mundial

Bolsonaro comentou sua participação em Davos Divulgação/Record TV

Numa entrevista exclusiva à Record TV, o presidente Jair Bolsonaro faz um balanço positivo da sua participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suiça. Ele diz que seu discurso na abertura da sessão plenária do encontro nesta terça-feira (22) retomou a confiança de empresários no Brasil e cita os convites que recebeu para reuniões com investidores.

Clique aqui para assistir à entrevista

Bolsonaro explica ainda porque reconheceu o novo presidente da Venezuela, Juan Guaidó e disse que só cancelou a entrevista coletiva por recomendação médica, já que terá uma cirurgia pela frente. Quanto as polêmicas que envolvem seu filho, o senador eleito Flávio Bolsonaro — movimentação financeira atípica de assessor e suposta proximidade com milicianos no Rio de Janeiro — ele disse que Flávio não está acima da lei, que deve ser cumprida.