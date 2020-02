Do R7

Em bom estado de saúde, repatriados começam quarentena Famílias ficarão isoladas em área da Base Aérea de Anápolis (GO) pelos próximos 18 dias; vídeos mostram voo e chegada dos passageiros

Voos com brasileiros e familiares chineses aterrissaram nesta manhã em Goiás Adriano Machado/Reuters

As 34 pessoas repatriadas de Wuhan, na China, já chegaram aos apartamentos que vão ocupar durante a quarentena na Base Aérea de Anápolis (GO). No grupo, estão 23 brasileiros adultos, quatro cônjuges chineses e sete crianças.

Todos foram submetidos a exames médicos logo na chegada ao Brasil e, segundo o Ministério da Defesa, aparentam bom estado de saúde. A rotina de avaliações médicas se repetirá pelos próximos 18 dias, três vezes ao dia.

A bebê Isabela, de 1 ano e meio, vai ficar com a mãe, Hui Zhang, que é chinesa, pelos próximos dias, enquanto o pai brasileiro, Luís Pablo Lassale, aguarda a volta delas para casa.

As duas tinham viajado à China para que a família da mãe conhecesse a menina. No retorno para o Brasil, em 25 de janeiro, o aeroporto foi fechado em meio à epidemia de coronavírus.

Um vídeo feito pela mãe mostra Isabela chegando ao alojamento em Anápolis.

O voo de volta durou mais de 60 horas, com escalas em Ürumqi (China), Varsóvia (Polônia), Gran Canária (Espanha) e Fortaleza (CE). O pouso das duas aeronaves da FAB foi pouco depois das 6h.

Os passageiros usaram máscaras durante o voo, que transcorreu sem problemas. Militares estavam preparados para o caso de algum passageiro desenvolver sintomas da infecção pelo coronavírus na viagem, o que não ocorreu.

Outro vídeo mostra o momento do desembarque do grupo repatriado.