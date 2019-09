Em Brasília, Bolsonaro fará 1º desfile de 7 de Setembro como presidente Desfile da Independência em Brasília terá atleta do Pan e coronel da 2ª Guerra. Governo espera 3 mil militares e 1.100 alunos da rede pública Desfile do Bolsonaro

Esplanada dos Ministérios e Congresso Nacional, em Brasília REUTERS/Ricardo Moraes

O presidente Jair Bolsonaro participa neste sábado (7), a partir das 9h, de seu primeiro desfile cívico-militar de 7 de Setembro. Segundo o site do Palácio do Planalto, a previsão é que 4,5 mil pessoas participem do evento, que acontece em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Dos participantes, 3 mil serão militares e 1.100 serão alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal.

A celebração, de tema "Vamos valorizar o que é nosso", deve ser iniciada, como de costume, com o chamado "fogo simbólico" — tocha mantida na Pira da Pátria, localizada na Praça dos Três Poderes, que será conduzida pelo atleta Altobeli Santos da Silva. Silva é sargento da Marinha do Brasil e, nos Jogos Panamericanos de Lima, no Peru, em 2019, conquistou o ouro na prova dos três mil metros com obstáculos.

Veja também Desfile de 7 de Setembro em São Paulo será no Anhembi

Haverá ainda desfiles da FEB (Força Expedicionária Brasileira) — cujo destaque será o Coronel Nestor da Silva, que liderou um pelotão de fuzileiros do Brasil em uma batalha na 2ª Guerra Mundial, ao lado dos americanos — e dos militares das Forças Armadas que participaram de missões das Forças de Paz da ONU (Organização das Nações Unidas), como a Minustah no Haiti.

As tradicionais apresentações da pirâmide humana dos homens do batalhão de Polícia Militar do Exército de Brasília e da Esquadrilha da Fumaça encerram o desfile.

O compromisso deste sábado de comemoração da Independência do Brasil é o último do presidente antes da cirurgia para a correção de uma hérnia incisional que ocorre no domingo (8).