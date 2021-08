Em Brasília, Bolsonaro participa de manifestação de apoiadores

A- A+

Presidente Jair Bolsonaro participa de passeio de moto em Brasília Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã deste domingo (8) de uma manifestação de apoiadores em Brasília. O presidente acompanha motociclistas em passeio de 32 quilômetros, da Praça dos Três Poderes às cidades-satélites de Ceilândia e Taquatinga. Antes, ele recebeu os participantes na rampa do Palácio do Planalto.

Uma primeira manifestação em Brasília havia ocorrido neste ano em maio, no Dia das Mães. Os apoiadores decidiram repetir agora em agosto, no Dia dos Pais. Entre as pautas defendidas por eles estão a isenção de pedágio para motociclistas e o voto impresso, que tem provocado conflito entre o presidente e o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

No sábado, o presidente participou de passeio de moto com apoiadors de Florianópolis (SC). Durante o evento, Bolsonaro voltou a fazer acusações contra o sistema eleitoral brasileiro. “Querem no tapetão decidir as coisas no Brasil. Isso não pode ser dessa maneira. Democracia nasce do voto responsável e contabilizado”, disse.

Bolsonaro defende a medida, mas a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que trata sobre o assunto foi derrotada na comissão especial por 23 votos a 11. No entanto, na sexta-feira (6), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que levará ao plenário a matéria.

A proposta deve ser votada até a próxima quarta-feira (11). Por se tratar de uma PEC, são necessários pelo menos 308 votos em dois turnos – na Câmara e no Senado. Integrantes partidários acreditam ser difícil de alcançar os números em decorrência do cenário de crise entre os Poderes.