Em Brasília, caminhoneiros se reúnem próximo ao QG do Exército para manifestação O grupo é formado por ao menos cem caminhoneiros; a Polícia Militar acompanha a chegada dos manifestantes ao Distrito Federal Em Brasília, caminhoneiros se reúnem próximo ao QG do Exército para manifestação

Ao menos cem caminhoneiros chegaram ao Distrito Federal no início da tarde desta quarta-feira (9) para uma manifestação próxima ao Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília. O grupo entrou na capital federal pela Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) e foi acompanhado pela Polícia Militar.

Os policiais não permitiram que os caminhões passassem pela avenida do Exército. O comboio seguiu para um estacionamento atrás do QG. Os manifestantes se organizaram para levar água e comida para os recém-chegados, que, de acordo com a PM, estariam recebendo orientações de um representante do Exército.

Caminhoneiros chegam a Brasília para manifestação Record TV/Reprodução - 9.11.2022

Os manifestantes são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e usam bandeiras do Brasil nos veículos como forma de protesto contra o resultado das eleições deste ano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF, os caminhões vieram de Mato Grosso — segundo a PMDF, entretanto, eles vêm de vários estados do país.

A ordem é que os caminhões permaneçam no local designado, preparado pelo Comando Militar do Planalto (CMP), órgão do Exército. Os motoristas estão proibidos de circular com os veículos pelo centro de Brasília. "As forças de segurança e órgãos responsáveis seguem monitorando a área para minimizar os impactos de mobilidade urbana, entre outros", informou a secretaria por meio de nota.

Ainda de acordo com o texto, "o acesso de veículos à Avenida do Exército segue liberado, com possibilidade de fechamentos momentâneos, mediante avaliação dos órgãos de trânsito e do CMP, tendo em vista que se trata de área militar". Também há previsão de interrupção do trânsito na área central, caso seja necessário.