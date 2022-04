Em busca de alianças, Moro faz reunião com Tebet e critica Bolsonaro e Lula Encontro entre ex-juiz e presidenciável do MDB ocorreu em São Paulo, após Moro anunciar que não será candidato a deputado federal 'Democratas não podem se conformar com Lula/Bolsonaro', diz Moro em reunião com Tebet

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) se reuniu nesta sexta-feira (1º/4), em São Paulo, com a senadora e pré-candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet (MS). Durante o encontro, segundo Moro, eles conversaram sobre a união do centro. O ex-ministro da Justiça aproveitou a ocasião para reforçar que não será candidato a deputado federal.

"Democratas não podem se conformar com os autocratas Lula/Bolsonaro. Precisamos da indignação e do apoio de todos os brasileiros de bem", disse Moro em postagem no Twitter.

Neste sábado (2), Sergio Moro deve se encontrar com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB). Há articulação, por parte da equipe de Moro, para que ele seja candidato a vice-presidente. As tratativas giram em torno de uma possível chapa liderada por Leite e que envolveria o União Brasil, o PSDB e o MDB. A equipe de Leite, no entanto, não descarta tentar uma aliança que tenha o nome de Simone Tebet no cargo.