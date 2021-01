Em busca de votos, Rossi e Lira visitam assembleias legislativas Principais candidatos a assumir a presidência da Câmara passaram o dia em Porto Alegre e no Rio de Janeiro Em busca de votos, Arthur Lira e Baleia Rossi visitam assembleias legislativas

Os dois principais candidatos a assumir a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP), visitaram nesta quarta-feira (20) diferentes assembléias legislativas na tentativa de conquistar mais votos no pleito marcado para o dia 2 de fevereiro.

Nome favorito do presidente Jair Bolsonaro para o cargo, Lira esteve visitou a cidade do Rio de Janeiro (RJ), onde foi recebido pelo presidente da Casa, André Ceciliano (PT). O evento contou com a presença de deputados federais e estaduais e prefeitos, alguns deles filiados ao MDB, sigla de Baleia Rossi.

Apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Rossi passou o dia em Porto Alegre (RS), onde visitou a Assembleia Legislativa do Estado e o governador Eduardo Leite (PSDB). "Nossas reuniões foram muito produtivas em busca de uma Câmara Livre e em defesa da democracia e do Brasil", escreveu Lira em uma rede social após a visita.