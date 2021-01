Em carta a embaixador chinês, Pazuello agradece por insumos Ministro da Saúde celebrou autorização para envio de matéria-prima para vacinas. Doria defende que negociação foi do Butantan Pazuello agradecimento embaixador chinês após liberação de insumo para vacina

Brasil | Do R7

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Tony Winston/MS - 21.01.2021

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, enviou nesta terça-feira (26) uma carta ao embaixador da China no Brasil, Yan Wanming, agradecendo os esforços para liberação de matéria-prima para produção de vacinas no Brasil. Na segunda (25), o governo havia anunciado que a China autorizou o envio de 5.400 litros de insumos para a produção da CoronaVac pelo Instituto Butantan, em São Paulo. E atribuiu o mérito à diplomacia do governo federal.

O tema abriu uma nova disputa com o goverador de São Paulo, João Doria (PSDB), que vem afirmando que toda a negociação com a China foi feita pelo governo regional e também pelo Instituto Butantan, o produtor da vacina da chinesa Sinovac no Brasil.

A carta de Pazuello é uma resposta ao texto enviado por Wanming na segunda, comunciando a liberação da carga na China. Os insumos vão garantir a retomada da produção do Butantan, que inicialmente recebeu 6 milhões de doses prontas e produziu outras 4,8 milhões de doses em seu laboratório em São Paulo.

Leia a íntegra da carta do Governo Chinês, na pessoa de seu embaixador no Brasil, ao Governo Brasileiro, na pessoa do Ministro Pazuello, confirmando o envio de insumos para a vacina contra a Covid-19. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/qnZL0ZzVdF — Governo do Brasil (@govbr) January 25, 2021

Pazuello destacou na resposta à Embaixada reunião entre os representantes chineses e o Ministério da Saúde em 20 de janeiro e que teria sido determinante para a liberação dos insumos.

Disse ainda que a intenção é estreitar laços com o país asiático. "O Brasil está disposto a trabalhar com a República Popular da China para fortalecer ainda mais a cooperação bilateral na área da saúde, em bases mutuamente proveitosas", afirmou.