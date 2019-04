Paulo Lima, do R7

Em carta, defesa critica condenação e pede liberdade para Lula Ex-presidente da Repúblico completa nesta domingo um ano preso na Polícia Federal, em Curitiba. Petista foi condenado no caso do triplex do Guarujá Lula preso

Lula foi condenado no caso do triplex do Guarujá Fernando Bizerra Jr./EFE - 6.4.2019

A defesa de Lula publicou neste domingo (7), dia em que o ex-presidente completa um ano na prisão, carta em que afirma que a detenção é injusta e incompatível com a Constituição Federal.

O ano de Lula na prisão: livros, cartas e solidão

Para os advogados Cristiano Zanin e Valesla Teixeira, a “absolvição e o restabelecimento da liberdade plena de Lula” se impõem.

Preso há 1 ano, Lula mantém PT sob controle e orienta ação da sigla

Os advogados do ex-presidente Lula afirmam que o processo que levou o petista à prisão teve resultado pré-definido. Alegam que todas as perícias requeridas para comprovar que nenhum valor da Petrobras foi repassado direta ou indiretamente ao ao ex-presidente foram indeferidas por Sérgio Moro, quando era juiz do caso.

Na carta, a defesa também explica os recursos contra a condenação que estão no TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, STJ (Superior Tribunal de Justiça) e STF (Supremo Tribunal Federal.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, foi condenado a 12 a um mês de prisão no caso do tríplex do Guarujá.