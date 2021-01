Em carta, secretários de 18 Estados defendem prorrogação do auxílio Titulares da Fazenda encaminharam carta aos presidentes Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, do Senado

Secretários defendem prorrogação do auxílio LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO-08/01/2021

Secretários de Fazenda de 18 Estados encaminharam uma carta aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente, em que defendem a prorrogação do auxílio emergencial.

“A continuidade de tal medida é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome e desamparo social, manter o nível de consumo, evitando a paralisia da atividade econômica e, consequentemente, a arrecadação dos tributos, principalmente do ICMS, principal imposto estadual”, afirma.

Os titulares defendem também a prorrogação do estado de calamidade pública por seis meses e, consequentemente, a continuidade da Emenda Constitucional 106, permitindo a suspensão temporária de bloqueios fiscais como o teto de gastos e da regra de outo.

A carta aponta, ainda, terceiro item defendido pelos secretários: a suspensão do pagamento de precatórios e a possibilidade de manutenção das suspensões dos pagamentos de amortização e juros de dívidas com União, bancos públicos e instituições financeiras internacionais e multilaterais, assim como das opções de crédito com aval da União por dozes meses, a contar a partir do início deste ano.

O documento foi encaminhado na última sexta-feira (22) em nome do Comsefaz (Comitê dos Secretários da Fazenda dos Estados e do DF). Assinam: Piauí, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.