Em comunicado a acionistas, BB nega demissão de presidente Fato Relevante foi divulgado após notícia de que Bolsonaro teria se irritado com o plano de redução de gastos do Banco do Brasil

A- A+

Resumindo a Notícia Presidente do BB, André Brandão sofre pressão após lançar plano para enxugar o banco

Bolsonaro teria se irritado com a proposta de reestruturação

Mercado reagiu mal aos rumores da demissão do executivo e ações fecharam em queda

BB informou a acionistas que não recebeu comunicação formal sobre saída de Brandão

Banco do Brasil lançou programas de demissão incentivada nesta semana Marcelo Camargo/Agência Brasil

O BB (Banco do Brasil) comunicou nesta quinta-feira (14) aos seus acionistas que não recebeu qualquer comunicação do governo federal sobre a demissão do presidente da instituição, André Brandão.

O Fato Relevante foi divulgado após notícias de que o presidente Jair Bolsonaro teria se irritado com o plano de redução de gastos do BB anunciado no início da semana. De acordo com o programa, a instituição vai fechar 112 agências e desligar 5 mil funcionários por meio de um plano de demissão voluntária.

Desde então, o ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica vêm tentando convencer Bolsonaro a desistir da ideia, já que Brandão está no cargo há menos de quatro meses.

A reestruturação do BB foi bem vista pelo mercado financeiro, que, no entanto, não gostou dos rumores, que começaram a surgir na quarta-feira (13), de que Brandão seria sacrificado. As ações do BB fecharam em queda de 4,37%.

Veja o Fato Relevante divulgado pelo BB

FATO RELEVANTE - BANCO DO BRASIL

Em atendimento ao § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em referência às notícias divulgadas na mídia em 13 de janeiro sobre suposta destituição do Sr. André Brandão do cargo de Presidente, o Banco do Brasil S.A. (“BB”) informa que não recebeu no âmbito de seus órgãos de governança nenhuma comunicação formal por parte do acionista controlador sobre qualquer decisão a respeito do assunto, conforme disposto no Estatuto Social do BB e na Lei no. 4.595/1964.

2. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado.



Brasília (DF), 14 de janeiro de 2021.