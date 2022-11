Em crise na Argentina, Alberto Fernández visita Lula

A- A+

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert - 31.10.2022

Nesta segunda-feira (31), o presidente da Argentina, Alberto Fernández, encontrou-se com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo. Eles prometeram reforçar o vínculo entre os dois países. Atualmente, a Argentina vive sob crise econômica e deve fechar o ano com uma inflação acima de 100%, de acordo com o seu banco central.

Uma das consequências disso é a alta taxa de pobreza. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o IBGE argentino, pelo menos 10,64 milhões de pessoas (36,5% da população local) não têm condições de suprir as necessidades básicas.

A despeito do cenário no país vizinho, Lula promete um forte vínculo com a nação comandada por Fernández. "A nação argentina é um país irmão e fico feliz de retomarmos a amizade. Vamos reforçar nossa cooperação para um futuro melhor para nossos povos", escreveu o presidente eleito nas redes sociais.

Lula, inclusive, prometeu a Fernández visitar a Argentina antes de ser empossado presidente. "Ele sabe que a Argentina é a sua casa. Ali todos o amamos. Desejo ao Brasil o que desejo a um povo irmão. Desejo que prospere e que cresça, pois quando o Brasil vai bem, a Argentina também vai bem, porque somos povos amigos", disse o presidente argentino após o encontro.