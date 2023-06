Em dia de julgamento no TSE, Lula chama Bolsonaro de ‘sabidinho que quis dar golpe’ Presidente critica antecessor e diz que dele não quis respeitar o resultado das eleições do ano passado Em dia de julgamento no TSE, Lula chama Bolsonaro de ‘sabidinho que quis dar golpe’

A- A+

Lula criticou Bolsonaro por não aceitar o resultado eleitoral Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 28.6.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas nesta quinta-feira (29) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o chamou de um “sabidinho que quis dar um golpe” de Estado no país por não concordar com o resultado das eleições de 2022. “Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho que não quis aceitar o resultado eleitoral? Não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe no dia 8 de janeiro? Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral”, disse Lula em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul.

As falas de Lula aconteceram em meio ao julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode deixar Bolsonaro inelegível até 2030. O presidente pode ser punido devido à conduta dele durante uma reunião com embaixadores, em julho de 2022, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas, sem apresentar provas, e atacou o sistema eleitoral brasileiro.

Leia mais: Ministro Raul Araújo diverge de relator e vota contra inelegibilidade de Bolsonaro

Lula lembrou das derrotas que teve quando disputou a Presidência da República contra Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso e disse que Bolsonaro deveria ter feito o mesmo que ele. “Nem todo mundo é como o Lula, que perdeu do Collor, e aceitou o resultado, que perdeu duas vezes do Fernando Henrique Cardoso, e aceitou o resultado. [Perdeu], vai para casa lamber as feridas e se prepara para outra luta.”

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

O presidente fez os comentários ao ser questionado se a Venezuela vive sob uma ditadura. Ele disse que Nicolás Maduro merece mais respeito, apesar de o governo dele ser conhecido por episódios de violação de direitos humanos, censura à imprensa e prisão a opositores.





























O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , ditador que comanda o país desde 2012 e tem mandato até 2025, foi o primeiro presidente a chegar à sede do Ministério das Relações Exteriores para participar da cúpula sul-americana nesta terça-feira (30) em Brasília André Borges/EFE - 30.05.2023

Do lado de fora do Palácio Itamaraty, local do encontro com Lula e diversos presidentes da América do Sul, alguns venezuelanos se reuniram para protestar contra as condições que os compatriotas enfrentam no país vizinho, comandado por Maduro Sergio Lima/AFP – 30.05.2023

Com faixas, o grupo destacava: 'Repressão + censura + tortura = democracia?'. A mensagem é endereçada também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que o país é uma 'democracia' e é alvo de uma 'narrativa política' Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo – 30.05.2023

Maduro chegou ao encontro e caminhou ao lado do presidente da Bolívia, Luis Arce André Borges/EFE - 30.05.2023

Maduro não fez declarações ao entrar no Itamaraty, onde foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que convocou o encontro regional com o intuito de discutir alternativas para a retomada do processo de integração regional Ton Molina/Futura Press/Estadão Conteúdo – 30.05.2023

Além de Maduro, a cúpula de Brasília também conta com a presença dos presidentes da Argentina, Alberto Fernández; da Bolívia, Luis Arce; do Chile, Gabriel Boric; da Colômbia, Gustavo Petro; do Equador, Guillermo Lasso; da Guiana, Irfaan Ali; do Paraguai, Mario Abdo Benitez; do Suriname, Chan Santokhi; e do Uruguai, Luis Lacalle Pou

Sergio Lima/AFP – 30.05.2023

De acordo com o cronograma divulgado, cada um dos presidentes falará em uma primeira plenária. Após o almoço, eles realizarão uma sessão totalmente fechada, definida como 'Diálogo entre Presidentes' André Borges/EFE - 30.05.2023

O encerramento está marcado para 18h. Alguns presidentes retornarão a seu país e outros participarão de um jantar que Lula oferecerá no Palácio da Alvorada

Evaristo Sa/AFP – 30.05.2023 Publicidade

“Vivemos em um país em que o ex-presidente da República está até hoje criticando a seriedade das urnas eletrônicas. É preciso que a gente fique um pouco atento para não ficar fazendo refrão sobre coisas que a gente não conhece profundamente.”