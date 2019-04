Em entrevista exclusiva, Bolsonaro fala da aproximação com Israel Jair Bolsonaro falou sobre vários temas como a aproximação com Israel, Congresso Nacional e a reforma da Previdência

Presidente da República durante entrevista à TV Record, no hotel King David Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao correspondente da Record TV no Oriente Médio, Herbert Moraes. Bolsonaro falou sobre vários temas, entre eles, a aproximação com Israel, a realção com o Congresso Nacional, e a reforma da Previdência.

O presidente afirmou que está aberto ao diálogo com os parlamentares e espera que as propostas da reforma sejam aperfeiçoadaspelo Congresso.