Em evento com ONU, Fux dirá que atuação do STF é exemplo Suprema Corte brasileira lançará publicação de uma série de coletâneas internacionais contendo a jurisprudência traduzida para a língua inglesa

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, participará nesta quinta-feira (22) de webinar internacional “Cortes Supremas, Governança e Democracia: contribuições da sociedade civil para o aprimoramento da governança do STF”.

Fux e o secretário-geral da ONU, António Guterres, farão a conferência de abertura. Em seu discurso, o presidente do STF afirmará que a atuação da Suprema Corte brasileira durante a pandemia do novo coronavírus é exemplo para outras Cortes do planeta.

“E eu posso arriscar, tendo em vista a emancipação constitucional brasileira, os valores que ela traz no seu bojo, o STF está à frente de várias outras Cortes, com julgamento de casos que nós já decidimos e que as outras Cortes ainda se querem decidiram.”

A Suprema Corte lançará, no webinar, a publicação de uma série de coletâneas internacionais contendo a jurisprudência da Corte traduzida para a língua inglesa. “Na medida em que se internacionaliza a jurisprudência da Suprema Corte brasileira, toda ela vertida para a língua inglesa, todas essas outras Cortes terão acesso a nossa jurisprudência”, diz Fux.

O evento, realizado pelo STF em parceria com o Brazilian Studies Programme de Oxford (EUA), prossegue até sexta-feira (23). O encontro terá a participação de especialistas nacionais e internacionais que estudam, pesquisam ou atuam diretamente com esses temas. Entre eles, estão presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, e professores de universidades brasileiras como USP, UERJ e FGV, assim como estrangeiras (Chicago, Texas, Nova Gales do Sul).