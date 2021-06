Em evento da Fiocruz, Bolsonaro anuncia Copa América no Brasil Anúncio foi feito durante assinatura do contrato de transferência tecnológica para a produção de IFA pela Fiocruz

O presidente Jair Bolsonaro, que anunciou a decisão de sediar o torneio Ueslei Marcelino/Reuters - 01.06.2021



O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil sediará a Copa América. Ele disse que já foram escolhidos os estados que vão receber os jogos. Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal já estão confirmados, além de um quinto outro estado não divulgado por ele porque se inscreveu com atraso.

O anúncio foi feito durante a assinatura nesta terça-feira (1º) do contrato de transferência tecnológica para a produção pela Fiocruz do IFA (ingrediente farmacêutico ativo) da vacina da AstraZeneca no Brasil.

"Informo que fui procurado pela CBF com o anúncio de que a a seleção argentina de futebol não tinha condições de realizara a Copa América. Respondi então que, em poucas horas, daria uma resposta", disse Bolsonaro.

O presidente afirmou que se reuniu com os ministros, que apresentaram argumentos para a realização do torneio, como a primeria fase da Libertadores, que teve 80 jogos na América do Sul, e as eliminatórias da Copa do Mundo, no Equador, que começam esta semana. "Seguindo o mesmo protocolo, estamos com condições de realizar no Brasil", afirmou.

Na segunda-feira (31), após reunião com Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Eduardo Ramos, disse que, caso fosse liberado, o evento não teria público, deveria reunir 10 times, com 65 pessoas de cada delegação vacinadas.

A competição, que inicialmente seria disputada em Colômbia e Argentina, e depois apenas na Argentina, chegou a ser cancelada por causa da pandemia de covid-19. Mas na segunda-feira (31) foi aunciado que seria no Brasil.

A Conmebol, que organiza o torneio, chegou a se manifestar agradecendo o presidente Jair Bolsonaro e a CBF por "abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo". O fato de o Brasil ter aceitado receber a competição tem sido bastante criticado nas redes sociais.