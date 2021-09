Em jantar, Temer ri de imitações de Bolsonaro, Trump e Biden Paródia foi feita por André Marinho, filho do empresário e suplente de senador Paulo Marinho, ex-apoiador do presidente

A- A+

Na imagem, ex-presidente Michel Temer Reprodução

Em jantar com políticos e empresários em São Paulo, o ex-presidente Michel Temer aparece rindo de imitações do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (sem partido), do presidente americano Joe Biden, do ex-presidente Donald Trump e dos presidenciáveis Ciro Gomes e João Doria. Imagens do encontro viralizaram nas redes sociais nesta terça-feira (14).

O encontro ocorreu na residência do empresário Naji Nahas, nos Jardins, após a ida do ex-presidente a Brasília para solucionar a crise entre os Poderes Executivo e Judiciário. O emedebista chegou a levar uma carta redigida para Bolsonaro, que mais tarde viria a público.

Em um determinado momento do jantar, André Marinho imita Bolsonaro. Na sequência, Temer e os demais convidados caem na gargalhada. Marinho é humorista e a sua especialidade são as imitações.

O pai do humorista é o empresário e suplente de senador Paulo Marinho (PSDB-RJ), que apoiou Bolsonaro em 2018 e fez de sua casa uma espécie de QG da campanha eleitoral. Em 2020, o empresário rompeu com o presidente afirmando que soube que integrantes da Polícia Federal atuaram para beneficiá-lo na campanha presidencial e prestou depoimentos à instituição.

Ainda aparecem, no vídeo, Gilberto Kassab, presidente do PSD; Roberto D’Ávila, jornalista e diretor da GloboNews; Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, entre outros.